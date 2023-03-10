росію та білорусь повернули у міжнародні спортивні змагання

росію та білорусь повернули у міжнародні змагання

https://racurs.ua/ua/n180785-rosiu-ta-bilorus-povernuly-u-mijnarodni-zmagannya.html

Ракурс

Міжнародна федерація фехтування (FIE) вирішила скасувати усунення спортсменів із росії та білорусі від змагань під егідою організації.

Відповідне рішення було ухвалено в режимі онлайн на конгресі FIE, інформує портал Inside the Games. Вже у липні росіяни та білоруси зможуть виступити на чемпіонаті світу в італійському Мілані.

Рішення про зняття санкцій з агресорів підтримали 89 членів конгресу FIE, 46 виступили проти. Крім того, було відновлено й офіційних осіб федерацій росії та білорусі. Представники нашої країни намагалися заблокувати голосування, але їх не підтримали.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну пост президента FIE був змушений залишити російський олігарх Алішер Усманов.

Рішення має набути чинності наприкінці квітня. Таким чином, спортсмени з Росії та Білорусі зможуть взяти участь у чемпіонаті світу у Мілані, а також у відборі до Олімпіади-2024, який розпочнеться восени.

Наприкінці січня 2023 року Міжнародний Олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити спортсменів з росії та білорусі до змагань у нейтральному статусі. Однією з умов допуску для спортсменів було названо відсутність публічної підтримки війни в Україні.

FIE стала першою федерацією, яка допустила росіян та білорусів відповідно до нових рекомендацій МОК.

Чи зможуть росіяни та білоруси взяти участь в Олімпіаді 2024, поки неясно; у МОК поки що не ухвалили остаточного рішення з цього питання. У лютому група з 35 країн, куди увійшли США, Японія, Франція та Велика Британія, пообіцяла «вжити заходів», щоб не допустити спортсменів із РФ та Білорусі на Олімпіаду.

Російські спортсмени є одним із лідерів світового фехтування. На Олімпіаді-2020 вони виграли вісім медалей, у тому числі три золоті у 12 дисциплінах.