Пентагон назвал главную потребность ВСУ на поле боя

https://racurs.ua/n181431-pentagon-nazval-glavnuu-potrebnost-vsu-na-pole-boya.html

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Глава Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що наразі Збройним силам України найбільше потрібні засоби протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

Про це Остін під час слухань в комітеті Сенату з питань збройних сил.

Зараз головна потреба українців — це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх та гарантуємо забезпечення наданого озброєння, — цитує Остіна «Голос Америки».

З його слів, якщо рішення про надання Україні винищувачів F16 буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців.

Але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F16, або інші літаки четвертого покоління. Тож ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно, — підсумував Остін.

Нагадаємо, Пентагон вважає, що Україна за рахунок значного виснаження російських сил і західної зброї має «дуже хороші шанси» здійснити успішний весняний контрнаступ.