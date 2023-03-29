ВСУ уничтожили 610 россиян, семь танков и самолет - Генштаб

https://racurs.ua/n181435-vsu-unichtojili-610-rossiyan-sem-tankov-i-samolet-genshtab.html

Ракурс

Загальні втрати армії росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 172 тис. 340 солдатів. Про це вранці 29 березня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За добу захисники України знищили ще 610 окупантів. Загалом росія з 24 лютого 2022 року вже втратила понад 3 тис. 600 танків та 306 літаків.

Загальні бойові втрати армії воєнних злочинців рф орієнтовно склали: