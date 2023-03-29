Артиллерия ВСУ уничтожила восемь позиций рф, «Град» и беспилотник

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Ракурс

Військовослужбовці 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищили вісім місць розташування окупаційної армії росії. Артилеристи успішно відпрацювали по позиціях росіян завдяки бійцям з аеророзвідки Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

… Успішно знищили вісім місць розташування російських окупаційних військ, дві ворожі вантажівки Урал, одну систему залпового вогню БМ-21 «Град» та мінометний розрахунок, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, захисники України демілітаризували ворожий безпілотник.