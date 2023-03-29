ВСУ сожгли позиции рф в Олешках

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Військовослужбовці Збройних сил України знищили позиції підрозділу окупаційної армії росії на території Олешок на Херсонщині.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року місто Олешки окупували воєнні злочинці рф. 27 лютого окупанти обстріляли центральне кладовище в Олешках й довколишні вулиці. 8 березня у місті відбувся масштабний мітинг проти окупації, мешканці вийшли в центр міста з українськими прапорами під гаслом «Олешки-це Україна!». Згодом почалися репресії проти місцевого населення, викрадення людей.

3 вересня стало відомо про знищення російського складу з боєприпасами та технікою в Олешках. 20 листопада ЗСУ вдарили по місцевому стадіоні, де розміщувалися окупанти.