Прихожане УПЦ МП заявили, что некоторые области «войдут в состав других государств»

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Прихильники УПЦ МП, котрі сьогодні зібралися під Києво-Печерською Лаврою, заявили про те, що історія з виселенням підконтрольної росії церкви закінчиться «ліквідацією української влади» та переходом деяких областей до складу інших держав.

Речник УПЦ МП Климент заявив, що їхні ченці не збираються виселялися із Києво-Печерської Лаври, тому що «немає жодних юридичних підстав».

Зауважимо, що правоохоронці можуть перевірити таку риторику прихожан УПЦ МП на предмет порушення ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України — карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років із конфіскацією майна або без такої) або ст. 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади — карається позбавленням волі на строк від п’яти до 10 років з конфіскацією майна або без такої).

Нагадаємо, раніше представники УПЦ МП заявили, що не підуть з території Києво-Печерської Лаври.