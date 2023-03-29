Будет несколько направлений – Резников о наступлении ВСУ

https://racurs.ua/n181449-budet-neskolko-napravleniy-reznikov-o-nastuplenii-vsu.html

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Україна планує почати контрнаступ протягом квітня-травня. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що терміни наступу пов’язані з погодними умовами, додавши, що він планується за кількома напрямками.

Резніков повідомив про це в розмові з естонським телеканалом.

Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш приданими, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо, — сказав Резніков.

Раніше західні видання писали, що Москва готується до затяжної війни, бо Кремль сподівається, що Захід припинить допомагати Україні.

Попри те, що взимку світові військові експерти та політики попереджали про «великий наступ» росії, країна-агресорка не має можливостей для цього.

На понад 250 кілометровій лінії фронту окупантам лише вдалося здобути декілька незначних успіхів, — пише британська газета The Guardian.