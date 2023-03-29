Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бронеавтомобиль «Варта» с украинскими военными попал под артобстрел под Бахмутом - он уцелел, фото - А.Цаплиенко

Бронеавтомобиль «Варта» с украинскими военными уцелел после артобстрела под Бахмутом (ФОТО)

29 мар 2023, 21:22
999

Бронеавтомобіль «Варта» з українськими військовими потрапив під артилерійський обстріл під Бахмутом, але вцілів.





Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у своєму Телеграм-каналі фото машини, яка вивозила снайперську групу після виконання бойового завдання зі знешкодження живої сили противника в Бахмуті.

Бронеавтомобіль «Варта» з українськими військовими потрапив під артобстріл під Бахмутом - він вцілів

Ворог завдав артилерійського удару по автошляху поблизу села Іванівське. Внаслідок влучання снарядів бронеавтомобіль отримав пошкодження від уламків та вогню.

Бронеавтомобіль «Варта» з українськими військовими потрапив під артобстріл під Бахмутом - він вцілів

Втім, пише Цаплієнко, бронекапсула вціліла і водієві вдалося доставити групу військових в точку дислокації живими та неушкодженими.

Бронеавтомобіль «Варта» з українськими військовими потрапив під артобстріл під Бахмутом - він вцілів

СБА «Варта» (абр. від Спеціалізований бронеавтомобіль, англ. APC VARTA) — бронеавтомобіль з колісною формулою 4×4 виробництва компанії «Українська Бронетехніка». Бронеавтомобіль побудований на шасі МАЗ-5434.

Бронеавтомобіль «Варта» з українськими військовими потрапив під артобстріл під Бахмутом - він вцілів

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров