Бронеавтомобіль «Варта» з українськими військовими потрапив під артобстріл під Бахмутом - він вцілів, фото - А.Цаплієнко

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Бронеавтомобіль «Варта» з українськими військовими потрапив під артилерійський обстріл під Бахмутом, але вцілів.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у своєму Телеграм-каналі фото машини, яка вивозила снайперську групу після виконання бойового завдання зі знешкодження живої сили противника в Бахмуті.

Ворог завдав артилерійського удару по автошляху поблизу села Іванівське. Внаслідок влучання снарядів бронеавтомобіль отримав пошкодження від уламків та вогню.

Втім, пише Цаплієнко, бронекапсула вціліла і водієві вдалося доставити групу військових в точку дислокації живими та неушкодженими.

СБА «Варта» (абр. від Спеціалізований бронеавтомобіль, англ. APC VARTA) — бронеавтомобіль з колісною формулою 4×4 виробництва компанії «Українська Бронетехніка». Бронеавтомобіль побудований на шасі МАЗ-5434.