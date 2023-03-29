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Ракурс
Горит на пол-неба – в россии взрыв на газопроводе

Горит на пол-неба — в россии взрыв на газопроводе (ВИДЕО)

29 мар 2023, 22:06
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Місцеві пабліки російського Єкатеринбурга повідомляють, що в селищі Пелим Свердловської області увечері 29 березня чули вибух, після якого почалася пожежа на газогоні.





Як повідомляється, заграву видно за десятки кілометрів від місця події.

Розгерметизація магістрального газопроводу відбулася в районі селища Пелим Свердловської області, газопостачання мешканців не порушено, — повідомили пропагандистам з «РИА Новости» в екстрених службах Московії.

Аварія сталася на ділянці Ямбург-Єлець 1.

Источник: Ракурс


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