Горить на пів-неба - у росії вибух на газогоні

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Ракурс

Місцеві пабліки російського Єкатеринбурга повідомляють, що в селищі Пелим Свердловської області увечері 29 березня чули вибух, після якого почалася пожежа на газогоні.

Як повідомляється, заграву видно за десятки кілометрів від місця події.

Розгерметизація магістрального газопроводу відбулася в районі селища Пелим Свердловської області, газопостачання мешканців не порушено, — повідомили пропагандистам з «РИА Новости» в екстрених службах Московії.

Аварія сталася на ділянці Ямбург-Єлець 1.