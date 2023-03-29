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Горить на пів-неба - у росії вибух на газогоні
Горить на пів-неба — у росії вибух на газогоні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181468-goryt-na-piv-neba-u-rosiyi-vybuh-na-gazogoni-video.htmlРакурс
Місцеві пабліки російського Єкатеринбурга повідомляють, що в селищі Пелим Свердловської області увечері 29 березня чули вибух, після якого почалася пожежа на газогоні.
Як повідомляється, заграву видно за десятки кілометрів від місця події.
Розгерметизація магістрального газопроводу відбулася в районі селища Пелим Свердловської області, газопостачання мешканців не порушено, — повідомили пропагандистам з «РИА Новости» в екстрених службах Московії.
Аварія сталася на ділянці Ямбург-Єлець 1.
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