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Ракурс
Горить на пів-неба - у росії вибух на газогоні

Горить на пів-неба — у росії вибух на газогоні (ВІДЕО)

29 бер 2023, 22:06
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Місцеві пабліки російського Єкатеринбурга повідомляють, що в селищі Пелим Свердловської області увечері 29 березня чули вибух, після якого почалася пожежа на газогоні.





Як повідомляється, заграву видно за десятки кілометрів від місця події.

Розгерметизація магістрального газопроводу відбулася в районі селища Пелим Свердловської області, газопостачання мешканців не порушено, — повідомили пропагандистам з «РИА Новости» в екстрених службах Московії.

Аварія сталася на ділянці Ямбург-Єлець 1.

Джерело: Ракурс


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