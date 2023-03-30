Комиссию Минкульта не пустили в оккупированную Киево-Печерскую лавру

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Пристрасті довкола Лаври у Києві тривають: прихильники московської церкви перегородили живим щитом входи до храмів Лаври.

Територія монастирського комплексу напівоточена поліцією з автоматами. За даними кореспондента ТСН. uа, зранку з території Лаври виїжджали фури.

Митрополит УПЦ МП Павло після ранкового богослужіння заявив, що комісію Мінкульту не пускатимуть на територію храму.

Віряни УПЦ МП згодом й справді намагалися завадити роботі комісії Мінкульту, яка мала розпочати передачу корпусів Лаври державі.

Комісію Мінкульту не пустили в лавру. З нею почали сваритися віряни. Представники комісії кажуть, якщо їм будуть перешкоджати й надалі — звернуться в поліцію, — повідомляє «Радіо Свобода».

Уранці 30 березня стало відомо, що УПЦ (МП) продовжує перебувати в Києво-Печерській лаврі та проводить богослужіння.

Попри те, що 29 березня закінчився термін дії договору оренди храмів, УПЦ (МП) не звільнила приміщення на території заповідника.

Намісник Лаври Павло Лебідь заявив, що «вони не мають наміру йти» та ініціюють судовий позов проти Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».