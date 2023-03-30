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Россияне привезли в Гомель новую партию ракет, предполагают в "Белорусском Гаюне"

Россияне привезли в Гомель новую партию ракет, предполагают в «Беларуском Гаюне»

30 мар 2023, 12:42
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Росіяни могли привезти до Гомеля нову партію ракет. У моніторинговому виданні білоруських партизанів «Білоруський Гаюн» розповіли, що з 25 по 30 березня до аеропорту «Гомель» прилітали чотири важкі транспортні літаки Ан-124 «Руслан» ВКС рф.





Уранці 30 березня у Гомельському районі було помічено колону військової техніки, що складається з п’яти сідельних тягачів (імовірно, КамАЗ) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК С-300/400.

За повідомленнями очевидців, колона рухалася у складі ДАІ РБ у напрямку аеродрому «Зябрівка». Варто зазначити, що на аеродромі Зябрівка знаходяться російські військові, а також ЗРК С-300/400.

Перевезення ракет для ЗРК С-300/400 у Гомельському районі фіксувалося і раніше.

Источник: Ракурс


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