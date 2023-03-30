Трем военным преступникам рф сообщено подозрение в изнасиловании женщины на Киевщине

https://racurs.ua/n181498-trem-voennym-prestupnikam-rf-soobscheno-podozrenie-v-iznasilovanii-jenschiny-na-kievschine.html

Ракурс

Трьом російським військовим, які під час окупації ґвалтували жінку на Київщині, повідомлено про підозру. Як вказує Офіс генерального прокурора, російські солдати з 37-ї окремої гвардійської мотострілецької донської будапештської червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади (37 ОМСБр, в/ч 69647) підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Йдеться про уродженців Республіки Бурятії, Читинської області та Іркутської області росії.

За даними слідства, торік у березні підозрювані разом з іншими військовими армії рф окупували один з населених пунктів Київщини. Вони залякували мирне населення, шукали чоловіків та учасників сил антитерористичної операції, постійно оглядали всі приміщення цивільних будинків.

Солдати рф почали систематично вриватися на подвір’я приватного будинку, де мешкали дві жінки та малолітня дівчинка. Підозрювані, постійно демонструючи наявність зброї, беручи до уваги відсутність чоловіків в будинку, по черзі водили одну з жінок до гаражного приміщення, де ґвалтували. Інші в цей час залишались на вулиці з метою подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів, — повідомляє Офіс генпрокурора.

Один з них за час окупації вчинив насильницькі дії сексуального характеру раз, другий вчиняв такі дії двічі, а третій — протягом тижня кожного дня.