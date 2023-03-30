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Ракурс
Россия хочет получить боеприпасы от КНДР – Джон Кирби

Россия хочет получить боеприпасы от КНДР — Джон Кирби

30 мар 2023, 22:20
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Росія прагне отримати боєприпаси у Північної Кореї, ймовірно, пропонуючи натомість продовольство. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу з журналістами.





Ми стурбовані тим, що КНДР надаватиме подальшу підтримку військовим операціям росії проти України, і ми маємо нову інформацію про те, що росія активно прагне придбати додаткові боєприпаси у Північної Кореї, — сказав Кірбі.

Воєнний злочинець володимир путін звертається до постачальників останньої надії, таких як Іран та КНДР.

Москва вичерпує свої запаси боєприпасів, перебуваючи в битві дюйм за дюймом за території на півдні та сході України. Битва за Бахмут уповільнила будь-яке просування росіян, вимагаючи боєприпаси та артилерію для досягнення успіхів, — додав представник Білого дому.

Нагадаємо, понад 30 країн обмежують можливості росії «заміщувати втрачене військове обладнання поставками сучасних технологій».

Источник: Ракурс


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