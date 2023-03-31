ВСУ предотвратили окружение Бахмута оккупантами. Фото: Генштаб

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Темпи наступу російських військ у Бахмуті Донецької області знизилися.

Підрозділи Збройних сил України вмілими діями запобігли оточенню міста ворожими підрозділами. Окупанти продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях 30 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 березня, показують, що бойовики пвк «вагнер» досягли незначних успіхів у південній частині міста. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

За даними пропаганди країни-агресора рф, «вагнерівці» зосередили зусилля на штурмах Хромово (2 км на захід від Бахмута), намагаються прорвати українські позиції в районі Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Міньківки (14 км на північний захід від Бахмута).

Загалом же ж темпи просування окупантів у районі Бахмута знижуються. Полковник Євген Межевікін ЗСУ 30 березня заявив, що російські атаки тут сповільнилися, а Сили оборони запобігли неминучій загрозі оточенню міста. Раніше ворог міг проводити одночасні атаки у всіх напрямках у районі Бахмута, але зараз ці можливості знижуються.

Також ворог намагався спробувати наступати у районі Авдіївки, фіксувалися позиційні бої на південь від Новобахмутівки (14 км на північний захід від Авдіївки), біля Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки).

Нагадаємо, в ISW напередодні заявляли про невелике просування російських частин на півдні та південному заході Бахмута та з двох сторін від Авдіївки.