Военные потери россии превысили уже 173 тыс. оккупантов (ИНФОГРАФИКА)

Военные потери россии превысили уже 173 тыс. оккупантов. Фото:

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Військові втрати російської федерації у повномасштабній війні з Україною вже становлять близько 173 тис. 360 солдатів, офіцерів та найманців.

Лише за вчорашній день, 30 березня, українські військові ліквідували 460 загарбників, спопелили п’ять танків, три бойові броньовані машини, чотири артсистеми, шість одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Також було збито дев’ять російських дронів. Про це 31 березня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 173 тис. 360 (+460) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 615 (+5) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 977 (+3) од,

артилерійських систем — 2 тис. 675 (+4) од,

РСЗВ — 526 (+0) од,

засоби ППО — 278 (+0) од,

літаків — 306 (+0) од,

гелікоптерів — 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 248 (+9),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 521 (+3) од,

спеціальна техніка — 294 (+3).

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій під час ведення аеророзвідки виявили на території неподалік Мар’їнки скупчення мін російських окупантів. Згодом склад з ворожими боєприпасами знищили.