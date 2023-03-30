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Склад боєзапасів росіян біля Мар’їнки знищили бійці ССО
Склад боєзапасів росіян біля Мар’їнки знищили бійці ССО (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181505-sklad-boiezapasiv-rosiyan-bilya-mar-yinky-znyschyly-biyci-sso-video.htmlРакурс
Бійці Сил спеціальних операцій під час ведення аеророзвідки території неподалік Мар’їнки виявили скупчення мін російських окупантів.
Про це 30 березня повідомляє прес-служба ССО.
Завдяки точній роботі, «скидами» з дронів було знищено боєприпаси, які в подальшому противник планував використати на цьому напрямку, — йдеться у повідомленні.
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