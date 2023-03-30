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Ракурс
Склад боезапасов россиян близ Марьинки уничтожили бойцы ССО

Склад боезапасов россиян близ Марьинки уничтожили бойцы ССО (ВИДЕО)

30 мар 2023, 19:20
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Бійці Сил спеціальних операцій під час ведення аеророзвідки території неподалік Мар’їнки виявили скупчення мін російських окупантів.





Про це 30 березня повідомляє прес-служба ССО.

Завдяки точній роботі, «скидами» з дронів було знищено боєприпаси, які в подальшому противник планував використати на цьому напрямку, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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