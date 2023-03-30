Ракурсhttps://racurs.ua/
Склад боезапасов россиян близ Марьинки уничтожили бойцы ССО
Склад боезапасов россиян близ Марьинки уничтожили бойцы ССО (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181505-sklad-boezapasov-rossiyan-bliz-marinki-unichtojili-boycy-sso-video.htmlРакурс
Бійці Сил спеціальних операцій під час ведення аеророзвідки території неподалік Мар’їнки виявили скупчення мін російських окупантів.
Про це 30 березня повідомляє прес-служба ССО.
Завдяки точній роботі, «скидами» з дронів було знищено боєприпаси, які в подальшому противник планував використати на цьому напрямку, — йдеться у повідомленні.
.