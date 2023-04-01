Генерал Милли – США рассматривают варианты поставки Украине оружия большой дальности вместо ATACMS

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Наразі США не планують передавати Україні ракети великої дальності ATACMS.

Про це заявив голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю американському виданню Defense One.

За його словами, США самі мають відносно небагато ATACMS, а тому повинні підтримувати власні запаси такої зброї. Крім того, Міллі назвав можливості ATACMS «трохи перебільшеними».

ATACMS робить один постріл, тоді як GMLRS, відразу шість. Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність, — стверджує він.

Генерал вважає, що альтернативою ATACMS можуть стати, наприклад, ударні безпілотні літальні апарати. А втім, Міллі зазначив, що не передавати українцям ATACMS — це політичне рішення керівництва США, яке може змінитися в майбутньому.

Ракета ATACMS має радіус дії близько 300 км, що набагато більше, ніж будь-яка інша система, яку США досі постачали Україні.

За словами високопоставленого генерала, США відносно мало ATACMS і американські збройні сили повинні підтримувати запаси таких важливих озброєнь. Але є й інші системи, які можуть діяти в такому самому діапазоні.

Є, наприклад, безпілотники. Британці мають пару систем, — сказав Міллі.

Крім того, як сказав Міллі, військовий конфлікт на території України виявив «неймовірні темпи споживання звичайних боєприпасів», і зараз США переглядають оцінки потреб у них на випадок великої війни.

На сьогодні у США достатньо боєприпасів, але оборонно-промисловий комплекс працюватиме над розширенням своїх потужностей упродовж кількох років, повідомив генерал.

Якщо ви берете участь у серйозній війні між великими державами, — сказав Міллі, — не треба недооцінювати кількість боєприпасів, яка вам знадобиться.

У лютому Politico писало, що Сполучені Штати не готові надати Україні ракети MGM-140 ATACMS через відсутність надлишків цієї зброї у запасах американського війська. Американське військове керівництво стурбоване тим, що передача далекобійних ракет призведе до виснаження американських арсеналів та знизить готовність США до реагування на майбутні загрози.