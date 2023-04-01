Адвокаты Трампа согласовывают с прокурорами процедуру ареста экс-президента США

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Окружний прокурор Манхеттена наполягав на арешті Дональда Трампа у п’ятницю, але через «безпрецедентний» характер обвинувачення представники екс-президента США просять узгодити умови здачі політика з представниками суду та Департаментом поліції Нью-Йорка.

Politico розповідає, що адвокат Трампа Джо Такопіна підтвердив: переговори між сторонами тривають і мільярдер сам здасться офісу прокуратури Манхеттена. Наразі точної дати цього не названо.

В Politico зауважують, що варіант спротиву арешту з боку Трампа є малоймовірним, але варто звернути увагу на слова губернатора штату Флорида Рона ДеСантіса.

Після висунення обвинувачень прокуратури проти однопартійця-республіканця він заявив, що Флорида, враховуючи «сумнівні обставини справи», не сприятиме екс-традиції Трампа.

Наступного тижня колишньому господареві Білого дому оберуть запобіжний захід. Суд у справі колишнього президента США Дональда Трампа відбудеться 4 квітня.

Захист Трампа стверджує, що той прийде до суду «сам і без кайданок», там йому оголосять обвинувачення.

Раніше Верховний суд Нью-Йорка задовольнив запит окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга на оприлюднення обвинувального акту щодо Трампа.

Прокуратура Манхеттена звинувачує Дональда Трампа за більш ніж 30 епізодами, пов’язаними з шахрайством у діловій сфері. Зокрема, у незаконних виплатах зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелз, із якою Трамп міг мати зв’язок незадовго до балотування у президенти США.

За це Трампу загрожує ув’язнення. Адвокати екс-президента розповідали, що для захисту Трампа і його самого обвинувачення стали несподіванкою, це «безпрецедентний випадок в історії» США.