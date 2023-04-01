Армия рф обстреляла мирные населенные пункты. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n181566-armiya-rf-obstrelyala-herson-i-harkovschinu-est-pogibshie.html

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Армія країни-агресора росії продовжує завдавати ударів по мирних українських містах та селищах.

Так, у суботу, 1 квітня, загарбники обстріляли Херсон та область. Один з артилерійських снарядів влучив у приватний будинок. Внаслідок цього на вулиці загинула одна особа. Також під обстріл потрапило село Козацьке. Там теж є руйнування у приватній оселі, одна особа дістала поранення. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

У прокуратурі додали, що унаслідок російського обстрілу в селищі Козацьке на Херсонщині четверо осіб дістали поранення. Обстріли тривають, а остаточну кількість потерпілих ще уточнюють.

У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що 31 березня російські окупанти 54 рази атакували міста і села регіону. Ворог випустив 439 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників та авіації. Житлові квартали Херсона окупанти атакували п’ять разів. Снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки.

Також загарбники 1 квітня обстріляли селище Дворічна на Харківщині. Як повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, обстріл відбувся о 12.00. Внаслідок збройної агресії загинув 43-річний мирний житель.

Нагадаємо, 31 березня російські військові завдали нового удару по Авдіївці з артилерії. Внаслідок обстрілу загинули двоє осіб, з них — дитина, якій не було й року. Ще двоє осіб дістали поранення.