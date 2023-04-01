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Матір загиблого в Авдіївці п'ятимісячного хлопчика раніше відмовилася від евакуації
Матір загиблого в Авдіївці п’ятимісячного хлопчика раніше відмовилася від евакуації (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181549-matir-zagyblogo-v-avdiyivci-p-yatymisyachnogo-hlopchyka-ranishe-vidmovylasya-vid-evakuaciyi-video.htmlРакурс
Мама 5-місячного хлопчика, який загинув від російських обстрілів 31 березня в Авдіївці, раніше навідріз відмовлялася виїхати з дитиною у безпечніше місце.
Про це свідчить відео, яке оприлюднив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він розповів, що загинули хлопчик і його бабуся. Мати й батько дитини поранені.
У п’ятницю, 31 березня, російські воєнні злочинці вкотре обстріляли Авдіївку з артилерії — загинуло двоє осіб, з них — дитина, якій не було й року. Ще двоє людей поранені. Пошкоджений приватний будинок.
Раніше Нацполіція розповіла, що з Вугледару, Великої Новосілки та Часового Яру Донецької області евакуювали всіх дітей. В Авдіївці та Сіверську, які потерпають від російських обстрілів, сумарно залишилися 24 дитини. Евакуація триває.
У Бахмуті, за словами голови Донецької ОВА, залишаються близько 3,5 тис. жителів — вони відмовилися виїжджати. Серед них 32 дитини.
На початку березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, але голова Бахмуту Олександр Марченко казав, що вивезти людей дуже важко, оскільки дороги прострілюються.
Голова МВА Авдіївки Віталій Барабаш повідомив 27 березня, що розпорядився розпочати евакуацію з міста останніх співробітників комунальних служб і наполегливо рекомендує мешканцям залишити Авдіївку, яка перебуває під постійними обстрілами російських окупантів.
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