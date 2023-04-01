Матір загиблого в Авдіївці п'ятимісячного хлопчика раніше відмовилася від евакуації

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Мама 5-місячного хлопчика, який загинув від російських обстрілів 31 березня в Авдіївці, раніше навідріз відмовлялася виїхати з дитиною у безпечніше місце.

Про це свідчить відео, яке оприлюднив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він розповів, що загинули хлопчик і його бабуся. Мати й батько дитини поранені.

У п’ятницю, 31 березня, російські воєнні злочинці вкотре обстріляли Авдіївку з артилерії — загинуло двоє осіб, з них — дитина, якій не було й року. Ще двоє людей поранені. Пошкоджений приватний будинок.

Раніше Нацполіція розповіла, що з Вугледару, Великої Новосілки та Часового Яру Донецької області евакуювали всіх дітей. В Авдіївці та Сіверську, які потерпають від російських обстрілів, сумарно залишилися 24 дитини. Евакуація триває.

У Бахмуті, за словами голови Донецької ОВА, залишаються близько 3,5 тис. жителів — вони відмовилися виїжджати. Серед них 32 дитини.