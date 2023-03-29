Багато цивільних хочуть виїхати з Бахмуту, але вже не можуть - волонтерка

https://racurs.ua/ua/n181451-bagato-cyvilnyh-hochut-vyyihaty-z-bahmutu-ale-vje-ne-mojut-volonterka.html

Ракурс

Багато цивільних хочуть виїхати з Бахмуту, але вже не можуть.

Волонтерка Ольга Данілова розповіла «Радіо Свобода» про ситуацію з цивільними в місті. Вона не погоджується з очільником Донеччини. Той казав, що люди, які лишилися в Бахмуті, категорично відмовлялися виїжджати та навіть ховаються від рятувальників.

Зараз є заявки на евакуацію. Люди плачуть, родичі плачуть. Дуже важка ситуація. Вони вже розуміють, що це жахіття, не всі можуть вижити. Залишилися або ті, хто не має змоги дати собі раду, або люди, в яких порушена психіка, або люди, які не очікували, що буде така зміна ситуації, — розповіла Данілова.

За її словами, є люди, яких вже евакуювали російські окупанти. При цьому російська «евакуація» дуже відрізняється від української.

Це дуже некомфортно. Люди не можуть взяти всі свої речі, домашніх улюбленців. Були випадки, коли собак розстрілювали.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що ЗСУ відтіснили російських найманців «Вагнера» від однієї з ліній постачання Бахмута.

Британська розвідка при цьому писала, що одним із ключових досягнень останніх українських операцій, ймовірно, стало відтіснення російських бойовиків групи «Вагнера» від дороги 0506. Ця другорядна дорога, яка з'єднує Часів Яр та Хромове, стала критично важливою лінією постачання для українських захисників. Раніше ПВК «Вагнера» перебувала на відстані кількох сотень метрів від неї, йдеться у звіті.

Як триває евакуація з прифронтових міст

З Вугледару, Великої Новосілки та Часового Яру Донецької області евакуювали всіх дітей, повідомили в Нацполіції. В Авдіївці та Сіверську, які потерпають від російських обстрілів, сумарно залишилися 24 дитини. Евакуація триває.

У Бахмуті, за словами голови Донецької ОВА, залишаються близько 3,5 тис. жителів — вони відмовилися виїжджати. Серед них 32 дитини.

На початку березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, але голова Бахмуту Олександр Марченко казав, що вивезти людей дуже важко, оскільки дороги прострілюються. Голова МВА Авдіївки Віталій Барабаш повідомив 27 березня, що розпорядився розпочати евакуацію з міста останніх співробітників комунальних служб і наполегливо рекомендує мешканцям залишити Авдіївку, яка перебуває під постійними обстрілами російських окупантів.