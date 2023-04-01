Даниил Ляшук с позывным Моджахед погиб на фронте. Фото: Telegram-канал Deni Vedetti

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Ракурс

Відомий український боєць Данило Ляшук з позивним Моджахед загинув у боях на Бахмутському напрямку.

Загиблий герой був родом із білоруського міста. У 2014 році, після окупацією росією Криму, він став до лав добровольчого батальйону «Торнадо», який воював з окупантами та бойовиками ОРДЛО у зоні Антитерористичної операції. Про загибель Моджахеда 1 квітня повідомив Telegram-канал DeniVedetti.

У березні минулого року Ляшук знову опинився на фронті. Герой дістав два поранення, коли доставляв до свого підрозділу захопленого в полон російського окупанта.

На жаль ми вимушені сповістити про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини. Просимо владу надати звання героя України та надати громадянство посмертно, герою який воював за Україну, — повідомив Telegram-канал.

Нагадаємо, 7 березня у боях за місто Бахмут загинув Герой України Дмитро Коцюбайло «Да Вінчі». Молодший лейтенант, якому було 27 років, очолював окремий механізований батальйон «Вовки Да Вінчі» в складі 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. «Да Вінчі» перебував на фронті з початку російсько-української війни.