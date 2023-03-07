На війні загинув Герой України “Да Вінчі”

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У бою за фортецю Бахмут 7 березня загинув Герой України Дмитро Коцюбайло «Да Вінчі». Про це повідомили в Офісі президента. Дмитро був бійцем 67-ї окремої механізованої бригади.

Дмитру Коцюбайлу було 27 років. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон «Вовки Да Вінчі» в складі 67-ї окремої механізованої бригади.

Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну. Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України. Уже понад девʼять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека в тилових містах — це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України — це їхня стійкість і сила, — заявив президент Володимир Зеленський.

«Да Вінчі» перебував на фронті з початку російсько-української війни. У 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області. Після одужання, через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де продовжив відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.

Указом президента Зеленського від 30 листопада 2021 року Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України.