Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения оккупантов и уничтожили два склада. Фото: Генштаб ВСУ

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Збройні сили України продовжують завдавати нищівних ударів по російських ворогах.

Зокрема, авіація Повітряних сил 1 квітня завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника. Про це йдеться у вечірньому звіті Генерального штабу Збройних сил України за 1 квітня.

Ворог досі намагається просунутися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Однак сьогодні ЗСУ відбили понад 50 атак противника. Найважчі бої тривають у районах Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Атаки ворога на Лиманському напрямку такою були безуспішними, а на Бахмутському напрямку українські захисники продовжують мужньо тримати оборону.

Росіяни також марно намагалися вести наступ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. А на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог сьогодні удосконалював оборонні рубежі та позиції.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України заявили, що у Бахмуті час грає проти росіян, бо командування Сил оборони на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для окупантів ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення.