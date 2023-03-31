У Бахмуті час грає проти ворога, заявили в Міноборони. Фото:

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Бої за Бахмут Донецької області стали для росії справжнім кошмаром, бо ворог втратив тут дуже багато техніки та живої сили.

У Бахмуті час грає проти окупантів, бо командування Сил оборони на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення. Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр 31 березня повідомила у Telegram.

Адже витрачені ворогом на захоплення Бахмута час, зброя, техніка та величезна кількість загиблих з точки зору військової доцільності не виправдовують себе, — пояснила вона.

Маляр відзначила, що загарбники все-таки не полишають намірів окупувати Бахмут і підняли ставку на шкоду собі. За її словами, логіку окупантів не зрозуміти, але виглядає дуже «по російськи».

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що Сили оборони Україні запобігли неминучій загрозі оточенню Бахмута. Темпи просування окупантів у місті знижуються і російські атаки сповільнилися.