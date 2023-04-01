В ЦПУ отреагировали на проклятия бывшего наместника Лавры Павла. Фото:

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Виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій висловив обурення висловлюваннями митрополита Павла.

Він заявив, що засвідчив, що прокльони колишнього намісника Лаври є безпідставними та несправедливими. Ці ж словами, за словами Авраамія, повернуться до представника УПЦ Московського патріархату. Про це йдеться у зверненні, яке 1 квітня було опубліковане на веб-сторінці Православної церкви України.

Як виконувач обов’язків намісника Лаври я глибоко обурений тими заявами і діями, які робить наш колишній керівник. Хіба він не знає, що несправедливі прокляття падають на голову того, хто проклинає? Всі сльози братії, про які він каже — його провина. І всі прокльони, які він посилає і президенту, і всім незгідним з ним — повертаються насправді до нього, бо за словом Писання вони, як вугілля палаюче, збираються на його голову, — заявив він.

За словами нового намісника, братія Лаври молиться і продовжить це робити за президента України Володимира Зеленського. Також він благословив главу держави на боротьбу «з фальшивим русскім міром, який приніс нашому народу війну і смерть».

Як відомо, днями екс-намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що «Господь не пробачить» президенту Зеленському та його родині виселення духовенства Московського партіархату з Лаври.

Нагадаємо, 1 квітня на судовому засіданні у Києві митрополит Павло скаржився на погіршення самопочуття начебто «через рівень цукру». Суддя Шевченківського райсуду запропонував викликати йому швидку, однак Лебідь відмовився. Згодом було ухвалене рішення про перенесення судового засідання на 3 квітня. Однак вже сьогодні ввечері митрополит повернувся на судове засідання.