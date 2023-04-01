Офис Зеленского и МИД отреагировали на председательство рф в Совбезе ООН. Фото:

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Головування російської федерації у Раді Безпеки ООН прокоментували представники української влади.

На Банковій вважають, що ця подія стала заключним свідченням повного банкрутства РБ ООН. Крім того, це стало вироком всій сучасній архітектурі міжнародній безпеці. Про це заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга 1 квітня заявив в ефірі національного телемарафону.

Представник офісу Зеленського зазначив, що світ не може бути заручником застарілих правил процедури Радбезу ООН. За його словами, Україна вже понад рік воює проти російських загарбників, а рф, яка розв’язала найкривавішу війну з часів Другої світової, потрібно вигнати з Організації Об'єднаних Націй.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що країнам-учасницям РБ ООН необхідно забезпечити умови, за яких росія не зможе зловживати своїм головуванням. А сам факт голосування країни-агресора у Радбезі ООН головний дипломат України вважає ляпасом міжнародній спільноті.

Я закликаю нинішніх членів РБ ООН припинити будь-які спроби Росії зловжити своїм головуванням. Я також нагадую, що Росія поза законом у РБ ООН, — написав він у Twitter.

Нагадаємо, 1 країна-агресор почала головувати в Раді Безпеки ООН й це триватиме місяць. За рік повномасштабної війни, яку росія розв’язала проти України, так і не спромоглися виключити рф зі складу організації, ба більше — не позбавили її можливості головування. Водночас рф як постійний член Радбезу ООН має право вето на будь-яке її рішення.