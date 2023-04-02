Оккупанты присваивают имущество украинцев на Херсонщине по поддельным документам

Оккупанты присваивать имущество украинцев на Херсонщине по поддельным документам. Фото:

https://racurs.ua/n181579-okkupanty-prisvaivat-imuschestvo-ukraincev-na-hersonschine-po-poddelnym-dokumentam.html

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Росіяни привласнюють майно громадян України на окупованих територіях.

Зокрема, на тимчасово захопленій частині Херсонської області загарбники шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування підробляють документи на право власності на житлові приміщення й бази відпочинку. Про це 2 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що представники країни-агресора продовжують примусову паспортизацію населення. Зокрема у Генічеську та Стрілковому на блокпостах солдати рф обмежують пресування українців, які не мають російських паспортів. Погрожують, що після четвертого перетину блокпосту особи без паспортів рф отримають заборону на в’їзд та виїзд.

А в населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області росіяни перевіряють мобільні телефони місцевих мешканців та налаштовують незаконні обшуки у їхніх оселях.

Нагадаємо, на блокпостах на території окупованої частини Херсонської області російські солдати погрожують місцевим жителям арештами та розправою у разі відсутності російських документів при наступній перевірці.