росіяни на Херсонщині погрожують цивільним розправою за відсутність паспорта рф

росіяни на Херсонщині погрожують цивільним розправою. Фото: vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n181112-rosiyany-na-hersonschyni-pogrojuut-cyvilnym-rozpravou-za-vidsutnist-pasporta-rf.html

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Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного права на окупованій території Херсонської області.

Ворог залякує мирне місцеве населення каральними діями за відсутність паспорта російської федерації. Так, на блокпостах ворог погрожує арештами та розправою у разі відсутності російських документів при наступній перевірці. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 20 березня.

У зведенні Генштаб поінформував, що українські військові за добу відбили 69 атак окупантів, здійснили сім ударів по районах зосередження росіян та завдали удару по трьох зенітних ракетних комплексах «Бук-М1−2». Також Збройні сили України знищили склад боєприпасів ворога та російський безпілотник типу «Зала».

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявляли, що російські загарбники відчувають нестачу особового складу, у зв’язку з чим змушені повертати своїх військових з лікування та реабілітації.