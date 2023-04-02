Представители УПЦ МП избили военного в Хмельницком. Фото:

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Ракурс

Українського військового побили у Хмельницькому представники Української православної церкви Московського патріархату.

Попи та прибічники МП накинулися на військового Артура Ананьєва, який з початку повномасштабного вторгнення росії пішов на фронт добровольцем. Воював у складі 19-го стрілецького батальйону. У боях з ворогом отримав контузію та черепно-мозкову травму. Про це 2 квітня повідомив депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик у Facebook.

За його словами, військовий завітав до храму УПЦ МП, щоб поставити питання: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?». Після цього на нього накинулися священники та прибічники проросійської церкви й почали бити. А інші парафіяни за цим просто спостерігали.

Бурлик додав, що згодом до храму прибули правоохоронці, які затримали Ананьєва за ст. 173 (дрібне хуліганство).

Нагадаємо, суд відправили митрополита УПЦ Московського патріархату Павла під цілодобовий домашній арешт строком на два місяці. Священнослужителя зобов’язали носити електронний браслет та заборонити йому робити відеозверненння та вести соціальні мережі. Лебедя правоохоронці підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію.