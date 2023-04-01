Запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу обрав суд. Скріншот

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Запобіжний захід для екс-намісника Києво-Печерської Лаври Павла обрав Шевченківський районний суд Києва.

У суботу, 1 квітня, служителі Феміди відправили митрополита Української провладної церкви Московського патріархату під цілодобовий домашній арешт строком на два місяці. Священнослужителя зобов’язали носити електронний браслет та заборонити йому робити відеозверненння та вести соціальні мережі. Про це повідомили «Громадське» та «Бабель».

Раніше СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу Лебедю за ст. 161 (розпалювання міжрелігійної ворожнечі) та ст. 436−2 (поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію) Кримінального кодексу України. У спецслужбі заявили, що зібрали обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України.

Тим часом сьогодні сотні активістів та небайдужих громадян зібралися біля Києво-Печерської лаври. Люди тримають у руках українські прапори, а також плакати: «Пашу в Рашу», «Московський патріархат — за російським кораблем», «Геть московських попів».

Водночас Московський патріархат влаштував біля Лаври молебень, присутні приблизно 150 прибічників УПЦ МП. Священники встановили колонки й намагаються перекричати мітингувальників.

Нагадаємо, судове засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту розпочалося сьогодні, 1 квітня, у Шевченківському райсуді Києва. Спершу адвокати фігуранта намагалися взяти відвід судді, але нічого не вийшло. Згодом сам митрополит поскаржився на погіршення самопочуття начебто «через рівень цукру». Йому запропонували викликати швидку, але той відмовився. Спершу Феміда вирішила перенести судове засідання на 3 квітня, але засідання відновили все ж сьогодні ввечері.

Джерело: «Громадське», «Бабель»