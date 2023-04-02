Турецкий беспилотник Akinci. Скриншот из видео

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Ракурс

Турецький безпілотник Akinci, який розроблений компанією Baykar Makina, з українським двигуном пройшов нове випробування.

Бойовий дрон під час тестів піднявся у повітря в центрі, що знаходиться в Чорлу провінції Текірдаг. БПЛА успішно вразив ціль у в районі Сінопа, що в Чорноморському регіоні. Відстань до цілі становила близько 140 км. Про це компанія-виробник повідомила в Twitter.

Безпілотник без проблем ліквідував ціль та приземлився на території навчального центру. Зазначається, що вперше дрон запустив надзвукову ракету IHA-230, яку розробила турецька компанія Roketsan.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року турецька компанія Baykar, яка відома своїми «Байрактарами», випробувала безпілотний винищувач Kızılelma, який зможе вести повноцінний повітряний бій. Ці дрони використовуються турбореактивні двигуни АІ-25ТЛТ від української компанії «Мотор Січ».