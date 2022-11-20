Baykar показала випробування дрона-винищувача з українським двигуном. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n177002-baykar-pokazala-vyprobuvannya-drona-vynyschuvacha-z-ukrayinskym-dvygunom-video.html

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Турецька компанія Baykar, яка відома своїми «Байрактарами», розпочала випробовування безпілотного винищувача Kızılelma, який зможе вести повноцінний повітряний бій.

Інженери протестують роботу двигуна в динаміці, вплив вібрації під час руху по злітно-посадковій смузі, перехід на різні режими роботи та ін. Водночас відрив від земної поверхні поки що не проводиться. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що в Kızılelma використовуються турбореактивні двигуни АІ-25ТЛТ від української компанії «Мотор Січ». Цей мотор повинен розігнати БПЛА до 800 км/год, дати йому пробути у повітрі 5 годин з максимальною висотою до 12 км. Бойове навантаження цього дрона близько 1 т.

Перший політ Kızılelma запланований на 2023 рік. Виробництво цього та інших БПЛА від Baykar планується розгорнути, зокрема, і в Україні у науково-виробничому центрі компанії.

Нагадаємо, у жовтні генеральний директор Baykar Халук Байрактар заявляв, що у безпілотниках турецької компанії Baykar з’являться ракети «повітря-повітря», які зможуть збивати дрони-камікадзе.

Джерело: Defense Express