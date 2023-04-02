Российский «военкор» погиб в результате взрыва в кафе, фото: социальные сети

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У Санкт-Петербурзі сьогодні, 2 квітня, внаслідок вибуху в кафе загинув відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями російський «військовий кореспондент» та колишній бойовик так званої «днр» Владлен Татарський (справжнє ім’я Максим Фомін).

Ще 16 людей дістали поранення. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вибух стався в кафе «Стріт-бар», де відбувався «творчий вечір» Татарського.

За інформацією російських ЗМІ, раніше заклад, де стався вибух, належав «кухарю Путіна» Євгену Пригожину, у вихідні там проводили зустрічі дискусійного клубу «Кібер Z фронт».

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій був захований у статуетці, котру Татарському подарувала одна з відвідувачок. Вибух пролунав в момент, коли пропагандист тримав статуетку у руках.

Потужність вибухового пристрою оцінюють в еквівалент понад 200 грамів тротилу.

Татарський родом з Макіївки Донецької області. З 2011 року він перебував у вʼязниці Горлівки за грабіж, проте після російського вторгнення у 2014 році втік і приєднався до російських бойовиків.

Згодом став «воєнкором» і закликав вбивати якомога більше українців.