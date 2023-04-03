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Российские захватчики потеряли уже более 175 тыс. человек, фото: Генштаб ВСУ
610 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n181603-610-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 175 тис. 160 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 610 осіб.
Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 619 танків;
- 6 тис. 993 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 694 одиниці артилерійських систем;
- 527 одиниць РСЗВ;
- 527 одиниць засобів ППО;
- 306 літаків;
- 291 гелікоптер;
- 2 тис. 262 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 911 крилату ракету;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 553 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 298 одиниць спеціальної техніки.
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