Российские захватчики потеряли уже более 175 тыс. человек, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n181603-610-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 175 тис. 160 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 610 осіб.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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