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Російські загарбники втратили вже понад 175 тис. осіб, фото: Генштаб ЗСУ
610 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n181603-610-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 175 тис. 160 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 610 осіб.
Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 619 танків;
- 6 тис. 993 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 694 одиниці артилерійських систем;
- 527 одиниць РСЗВ;
- 527 одиниць засобів ППО;
- 306 літаків;
- 291 гелікоптер;
- 2 тис. 262 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 911 крилату ракету;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 553 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 298 одиниць спеціальної техніки.
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