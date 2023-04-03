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Російські загарбники втратили вже понад 175 тис. осіб, фото: Генштаб ЗСУ

610 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

3 кві 2023, 08:20
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 175 тис. 160 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 610 осіб.





Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 619 танків;
  • 6 тис. 993 бойові броньовані машини;
  • 2 тис. 694 одиниці артилерійських систем;
  • 527 одиниць РСЗВ;
  • 527 одиниць засобів ППО;
  • 306 літаків;
  • 291 гелікоптер;
  • 2 тис. 262 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 911 крилату ракету;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 553 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 298 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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