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Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Уничтожение российских тюльпанов показал Генштаб ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181594-unichtojenie-rossiyskih-tulpanov-pokazal-genshtab-vsu-video.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ опублікував відео, котре демонструє знищення захисниками України ворожих самохідних мінометів калібру 240 мм 2С4 «Тюльпан».
На відео показана робота військових з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про весну і тюльпани. Українські — вже зовсім скоро рясно заквітують, а ворожі «Тюльпани» знищують наші воїни, — вказано в описі відео. — Сміттю не місце на українській землі. Вистоїмо і переможемо!
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