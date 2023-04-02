Генштаб ЗСУ опублікував відео, котре демонструє знищення захисниками України ворожих самохідних мінометів калібру 240 мм 2С4 «Тюльпан».

На відео показана робота військових з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про весну і тюльпани. Українські — вже зовсім скоро рясно заквітують, а ворожі «Тюльпани» знищують наші воїни, — вказано в описі відео. — Сміттю не місце на українській землі. Вистоїмо і переможемо!