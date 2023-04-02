Егеря-десантники уничтожили подразделение россиян. ДШВ ВСУ

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Українські десантники знищили підрозділ окупантів на одному з напрямків.

Військовослужбовці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України ліквідували загарбників у їхніх же ж окопах та згодом зайняли ці бойові позиції. Про це 2 квітня повідомило командування ДШВ ЗСУ.

За словами одного з українських десантників з позивним Красінь, вони зустрілися з ворогом «очі в очі» відразу після того, як заскочили окопи. Відстань між ними була приблизно три метри. Бійці Сил оборони працювали блискавично, ворожа артилерія навіть не встигла відреагувати.

Ми з такою швидкістю рухались, що їх артилерія не встигала наводитись. Ми продвигаємось, вони ззаду відпрацьовують. Так ми зачистили всі окопи та зайняли позиції, — зазначив десантник.

Нагадаємо, 30 березня Сухопутні війська ЗСУ показали відео з Бахмута Донецької області, де вже близько дев’яти місяців тривають одні з найінтенсивніших боїв на фронті.