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Ракурс
Сухопутні війська ЗСУ показали нове відео з Бахмута

Сухопутні війська ЗСУ показали нове відео з Бахмута (ВІДЕО)

30 бер 2023, 20:58
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Сухопутні війська Збройних сил України показали відео з Бахмута Донецької області, де вже близько дев’яти місяців тривають одні з найінтенсивніших боїв на фронті. Відеозапис оприлюднили у соцмережах 30 березня.





Як повідомив сьогодні Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні, на Бахмутському напрямку окупаційна армія росії продовжує штурмові дії. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки рф. Впродовж доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки на Донеччині, а також обстріляли Бахмут та населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка і Дружківка.

Вчора воїни ЗСУ відбили 28 штурмів росіян у Бахмуті.

Джерело: Ракурс


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