Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сухопутные войска ВСУ показали новое видео из Бахмута

Сухопутные войска ВСУ показали новое видео из Бахмута (ВИДЕО)

30 мар 2023, 20:58
999

Сухопутні війська Збройних сил України показали відео з Бахмута Донецької області, де вже близько дев’яти місяців тривають одні з найінтенсивніших боїв на фронті. Відеозапис оприлюднили у соцмережах 30 березня.





Як повідомив сьогодні Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні, на Бахмутському напрямку окупаційна армія росії продовжує штурмові дії. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки рф. Впродовж доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки на Донеччині, а також обстріляли Бахмут та населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка і Дружківка.

Вчора воїни ЗСУ відбили 28 штурмів росіян у Бахмуті.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров