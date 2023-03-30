Сухопутные войска ВСУ показали новое видео из Бахмута

https://racurs.ua/n181510-suhoputnye-voyska-vsu-pokazali-novoe-video-iz-bahmuta-video.html

Ракурс

Сухопутні війська Збройних сил України показали відео з Бахмута Донецької області, де вже близько дев’яти місяців тривають одні з найінтенсивніших боїв на фронті. Відеозапис оприлюднили у соцмережах 30 березня.

Як повідомив сьогодні Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні, на Бахмутському напрямку окупаційна армія росії продовжує штурмові дії. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки рф. Впродовж доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки на Донеччині, а також обстріляли Бахмут та населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка і Дружківка.

Вчора воїни ЗСУ відбили 28 штурмів росіян у Бахмуті.