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Ракурс
россия пытается прикрыть свои провалы новыми фейками о взятии Бахмута

россия пытается прикрыть свои провалы новыми фейками о взятии Бахмута — Сырский

3 апр 2023, 16:54
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росія намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмута. Таку думку висловив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.





Він знову зустрівся з українськими військовими на Бахмутському напрямку.

Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту. Але правда в тому, що вдала робота Збройних сил України спростовує всі старання російських пропагандистів. Від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї нашої армії, — написав Сирський у своєму Телеграм-каналі.

Росіяни далекі від того, щоб захопити Бахмут, навколо міськради точаться бої. Пор це раніше 3 квітня розповів речник Східного угруповання військ Череватий.

Він відповів на заяву воєнного злочинця євгена пригожина, який на відео розповів, що начебто над адмінбудівлею у Бахмуті піднято російський прапор у пам’ять про загиблого московитського пропагандиста Татарського. Він вважає, що «юридично» місто захоплено.

Вони підняли прапор над якимось туалетом. Вони прикріпили свою ганчірку невідомо до чого і сказали, що захопили місто. Ну і добре, нехай думають, що взяли, — прокоментував відео Череватий

Источник: Ракурс


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