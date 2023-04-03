росія намагається прикрити свої провали новими фейками про взяття Бахмута - Сирський

https://racurs.ua/ua/n181621-rosiya-namagaietsya-prykryty-svoyi-provaly-novymy-feykamy-pro-vzyattya-bahmuta-syrskyy.html

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росія намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмута. Таку думку висловив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він знову зустрівся з українськими військовими на Бахмутському напрямку.

Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту. Але правда в тому, що вдала робота Збройних сил України спростовує всі старання російських пропагандистів. Від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї нашої армії, — написав Сирський у своєму Телеграм-каналі.

Росіяни далекі від того, щоб захопити Бахмут, навколо міськради точаться бої. Пор це раніше 3 квітня розповів речник Східного угруповання військ Череватий.

Він відповів на заяву воєнного злочинця євгена пригожина, який на відео розповів, що начебто над адмінбудівлею у Бахмуті піднято російський прапор у пам’ять про загиблого московитського пропагандиста Татарського. Він вважає, що «юридично» місто захоплено.