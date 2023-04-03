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Блогер-миллионник получил подозрение СБУ по пяти статьям УКУ
Блогер-миллионник получил подозрение СБУ по пяти статьям УКУhttps://racurs.ua/n181624-bloger-millionnik-poluchil-podozrenie-sbu-po-pyati-statyam-uku.htmlРакурс
Служба безпеки зібрала доказову базу на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.
Прес-служба відомства 3 квітня розповіла, що блогер, перебуваючи на території росії, бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб.
Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Володимира Соловйова.
Під час ефірів Подоляка закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури нашої держави. Також пропагандист масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт та канали в Ютуб, Рутуб і Телеграм, які нараховують кілька мільйонів підписників, — йдеться у повідомленні СБУ.
Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Подоляки наявні факти його підривної діяльності проти України.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ст. 436 (пропаганда війни);
ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
З 15 січня 2023 року Подоляка перебуває під санкціями РНБО України через антиукраїнську діяльність.
Він народився 21 лютого 1975 року в місті Суми.
У 2004 році брав участь у «Помаранчевій революції», але вже у 2013 році почав озвучувати у своєму блозі та статтях інші наративи.
Власник приватного підприємства «МЕТАСИСТЕМИ СЕРВІС» з основним видом діяльності «ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення».
З початком вторгнення росії на Донбас та анексії Криму у 2014 році виїхав у рф.
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