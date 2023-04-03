Блогер-мільйонник отримав підозру СБУ за п’ятьма статтями ККУ

Блогер-мільйонник Подоляка отримав підозру за роботу на росію

https://racurs.ua/ua/n181624-bloger-milyonnyk-otrymav-pidozru-sbu-za-p-yatma-stattyamy-kku.html

Ракурс

Служба безпеки зібрала доказову базу на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Прес-служба відомства 3 квітня розповіла, що блогер, перебуваючи на території росії, бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб.

Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Володимира Соловйова.

Під час ефірів Подоляка закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури нашої держави. Також пропагандист масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт та канали в Ютуб, Рутуб і Телеграм, які нараховують кілька мільйонів підписників, — йдеться у повідомленні СБУ.

Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Подоляки наявні факти його підривної діяльності проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

З 15 січня 2023 року Подоляка перебуває під санкціями РНБО України через антиукраїнську діяльність.

Він народився 21 лютого 1975 року в місті Суми.

У 2004 році брав участь у «Помаранчевій революції», але вже у 2013 році почав озвучувати у своєму блозі та статтях інші наративи.

Власник приватного підприємства «МЕТАСИСТЕМИ СЕРВІС» з основним видом діяльності «ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення».

З початком вторгнення росії на Донбас та анексії Криму у 2014 році виїхав у рф.