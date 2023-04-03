Хакери зламали картку російського волонтера і замовили йому секс-іграшки замість дронів

https://racurs.ua/ua/n181623-hakery-zlamaly-kartku-rosiyskogo-volontera-i-zamovyly-yomu-seks-igrashky-zamist-droniv.html

Ракурс

Українські хакери з групи «Кібер Спротив» отримали доступ до платіжної карти російського волонтера Михаїла Лучина і скупили на $25 тисяч секс-іграшок, охрестивши його «дилдоводом».

Лучин підв’язав «волонтерську» картку до акаунта на AliExpress — до неї хакери і отримали доступ. Тепер замість дронів до Лучина прямують фури фалоімітаторів і страпонів.

Сам Лучин уже підтвердив виток даних. Він стверджує, що частину грошей йому вдалося повернути. Решту йому повернуть, коли він відмовиться від товару. Хакери кажуть, що він збрехав про можливість повернення грошей.

Лучин — друг загиблого пропагандиста Владлена Татарського