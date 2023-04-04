Ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку - Генштаб

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Сили оборони України впродовж минулої доби відбили 69 атак армії російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це вранці 4 квітня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, — йдеться у повідомленні Генштабу.

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують штурмувати місто й ведуть безуспішні наступальні дії біля Оріхово-Василівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на цій ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждала низка довколишніх населених пунктів.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках армія рф вела наступ в районах Новокалинового, Красногорівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Ворог успіху не мав. Також були обстріляні низка населених пунктів на цьому напрямку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. Від обстрілів постраждали населені пункти Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам’янське Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та міста Херсон.

Авіація Сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний безпілотник, а ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили рф.