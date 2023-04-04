Воздушные силы рассказали о пяти бригадах истребителей Су-27 и МиГ-29

https://racurs.ua/n181645-vozdushnye-sily-rasskazali-o-pyati-brigadah-istrebiteley-su-27-i-mig-29.html

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Повітряні сили Збройних сил України розповіли про те, скільки винищувачів нині є на озброєнні армії.

Ми маємо три бригади МіГ-29, тепер ми отримали їх ще й з Польщі. Це історичний крок — передача Україні таких видів озброєння… Маємо п’ять бригад винищувачів, два Су-27 та три бригади МіГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально й фізично застарілі. Безумовно, це перший крок передачі такого типу озброєння… Це знак для інших, що треба робити другий крок й третій крок, — вказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Також він додав, що передача польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не вирішить питання «контрнаступу» чи «перемоги».